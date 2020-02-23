Коронавирус в Италии: число зараженных достигло 76

Страна вышла на первое место по числу заразившихся COVID-19 среди европейских государств. Также она единственная среди них, где зарегистрированы летальные случаи.

В Италии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние два дня достигло 76, из них в реанимации находятся 18 человек. Об этом в воскресенье, 23 февраля, информировал глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, сообщает ТАСС

"76 случаев подтверждены в пяти областях: 54 в Ломбардии, 17 в Венето, два в Эмилии-Романье, два (китайских туриста) в Лацио и один в Пьемонте", - уточнил Боррелли.

По его словам, из них 33 человека госпитализированы, 18 находятся в реанимации, 11 - под домашним наблюдением. Два человека скончались.

Правительство Италии готовит специальный декрет об организации мер по предотвращению распространения заболевания, вызываемого COVID-19. Среди предлагаемых мер - запрещение проведения любых массовых мероприятий, временное прекращение учебной и трудовой деятельности, а также возможность привлечения военных для соблюдения карантина.

Отметим, число инфицированных новым коронавирусом в стране растет ежечасно на протяжении последних двух дней.

Ранее сообщалось о 51 зараженном в Италии и более 200 обследованых на коронавирус, которые ждут результатов тестов.

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