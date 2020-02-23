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Коронавирус в Италии: число зараженных достигло 76

Комментариев: 1
Страна вышла на первое место по числу заразившихся COVID-19 среди европейских государств. Также она единственная среди них, где зарегистрированы летальные случаи.
В Италии резко увеличилось число зараженных COVID-19
В Италии резко увеличилось число зараженных COVID-19
 
В Италии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние два дня достигло 76, из них в реанимации находятся 18 человек. Об этом в воскресенье, 23 февраля, информировал глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, сообщает ТАСС.
 
"76 случаев подтверждены в пяти областях: 54 в Ломбардии, 17 в Венето, два в Эмилии-Романье, два (китайских туриста) в Лацио и один в Пьемонте", - уточнил Боррелли.
 
По его словам, из них 33 человека госпитализированы, 18 находятся в реанимации, 11 - под домашним наблюдением. Два человека скончались.
 
 
Правительство Италии готовит специальный декрет об организации мер по предотвращению распространения заболевания, вызываемого COVID-19. 

Среди предлагаемых мер - запрещение проведения любых массовых мероприятий, временное прекращение учебной и трудовой деятельности, а также возможность привлечения военных для соблюдения карантина. 

Отметим, число инфицированных новым коронавирусом в стране растет ежечасно на протяжении последних двух дней.
 
Ранее сообщалось о 51 зараженном в Италии и более 200 обследованых на коронавирус, которые ждут результатов тестов.

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Теги: Италия, заражение, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Эриг    23.02.2020, 01:03
Оценка:  +1
Эриг
"достигло 76, 18 человек" как сие понимать? два с половиной человека?
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