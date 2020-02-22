Трамп опубликовал “болливудское” видео с собой в главной роли
В шуточном ролике американский лидер побеждает противника из демократической партии и пожинает лавры героя.
Президент США Дональд Трамп 23 февраля выложил в Twitter шуточный видеоролик в стиле болливудского кино.
В ролике американский лидер выступает в образе главного героя индийского фильма Бахубали: Рождение легенды.
По сюжету, созданному пользователем под ником @Solmemes1, Трамп побеждает противника из демократической партии и пожинает лавры победителя.
В видео также показаны его супруга Мелания, дочка Иванка с мужем Джаредом Кушнером, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди с супругой в образах персонажей фильма.
В сопроводительном тексте к видеоролику сказано, что тот приурочен официальному визиту Трампа в Индию, который пройдет с 24 по 25 февраля.
Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020
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Напомним, Трамп является активным пользователем соцсети Twitter. На своей странице он оперативно реагирует на события в политической и социальной жизни, как в США так и мире.
Во второй день судебного процесса по импичменту в Сенате 22 января он опубликовал в своем блоге более 140 постов за сутки, тем самым установив личный рекорд с начала президентства.
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