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Трамп опубликовал “болливудское” видео с собой в главной роли

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В шуточном ролике американский лидер побеждает противника из демократической партии и пожинает лавры героя.
 
Президент США Дональд Трамп 23 февраля выложил в Twitter шуточный видеоролик в стиле болливудского кино.
 
В ролике американский лидер выступает в образе главного героя индийского фильма Бахубали: Рождение легенды.
 
По сюжету, созданному пользователем под ником @Solmemes1, Трамп побеждает противника из демократической партии и пожинает лавры победителя. 
 
В видео также показаны его супруга Мелания, дочка Иванка с мужем Джаредом Кушнером, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди с супругой в образах персонажей фильма.
 
В сопроводительном тексте к видеоролику сказано, что тот приурочен официальному визиту Трампа в Индию, который пройдет с 24 по 25 февраля.
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Напомним, Трамп является активным пользователем соцсети Twitter. На своей странице он оперативно реагирует на события в политической и социальной жизни, как в США так и мире. 
 
Во второй день судебного процесса по импичменту в Сенате 22 января он опубликовал в своем блоге более 140 постов за сутки, тем самым установив личный рекорд с начала президентства.
 
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Теги: США, Индия, видео, Трамп, Болливуд, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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