Трамп опубликовал “болливудское” видео с собой в главной роли

В шуточном ролике американский лидер побеждает противника из демократической партии и пожинает лавры героя.

Президент США Дональд Трамп 23 февраля выложил в Twitter шуточный видеоролик в стиле болливудского кино.

В ролике американский лидер выступает в образе главного героя индийского фильма Бахубали: Рождение легенды.

По сюжету, созданному пользователем под ником @Solmemes1, Трамп побеждает противника из демократической партии и пожинает лавры победителя.

В видео также показаны его супруга Мелания, дочка Иванка с мужем Джаредом Кушнером, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди с супругой в образах персонажей фильма.

В сопроводительном тексте к видеоролику сказано, что тот приурочен официальному визиту Трампа в Индию, который пройдет с 24 по 25 февраля.

Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020

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Напомним, Трамп является активным пользователем соцсети Twitter. На своей странице он оперативно реагирует на события в политической и социальной жизни, как в США так и мире.

Во второй день судебного процесса по импичменту в Сенате 22 января он опубликовал в своем блоге более 140 постов за сутки, тем самым установив личный рекорд с начала президентства