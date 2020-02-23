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На севере Италии ввели ограничения из-за COVID-19

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Особые меры по борьбе с эпидемией затронули около 50 тысяч человек. Практически закрыты десять населенных пунктов.
В Италии приняли меры из-за распространения коронавируса
В Италии приняли меры из-за распространения коронавируса
 
Правительство Италии ввело ограничение свободы передвижения в тех областях страны на севере страны, где особо распространились случаи заражения коронавирусом COVID-19.
 
Жителям мест, считающихся центрами эпидемии, будет запрещено покидать их, также будет запрещен въезд туда, заявил в субботу, 22 февраля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
 
В тот же день представители Департамента гражданской защиты сообщили, что в Италии зафиксированы 79 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались, один вылечился.
 
Наибольшее количество - 54 случая - приходится на Ломбардию, где особые меры затронули около 50 тысяч человек в десяти населенных пунктах близ города Кодоньо в 60 км от Милана.
 
В самом Кодоньо закрыты супермаркеты и рестораны, немногочисленные прохожие на улицах носят защитные маски.
 
В Милане по распоряжению мэра были закрыты муниципальные общественные учреждения.
 
В соседнем регионе Венето зафиксировано 17 случаев, в ряде городов также приостановлена работа школ, спортивных центров, баров и дискотек.
 
Первым умершим от вируса гражданином ЕС стал 78-летний житель этой области. Вторая жертва коронавируса - 77-летняя женщина, скончавшаяся в Ломбардии.
 
Власти распорядились отменить все спортивные и общественные мероприятия 23 февраля в этих двух регионах.
 
По два случая заражения зафиксированы в областях Эмилия-Романья и Лацио, еще один - в Пьемонте.
 
Италия - наиболее пораженная коронавирусом из европейских стран, еще 31 января в стране объявили ЧП из-за распространения инфекции.
 
В Германии зафиксированы 16 случаев, во Франции - 12, в том числе один со смертельным исходом.
 
От заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-19, скончались уже более 2300 человек во всем мире. Почти все случаи заболевания и летальных исходов приходятся на Китай.
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: Италия, ограничение, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЖИД-ПАРАЗИТ    23.02.2020, 04:51
Оценка:  0
ЖИД-ПАРАЗИТ
Наш Говно-командующий ЗЕбилский хочет перегнать Италию и догнать Китай по числу инфицированных.
Хорош хоть в Омане нет коронавируса, пока.
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