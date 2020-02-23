На севере Италии ввели ограничения из-за COVID-19
Особые меры по борьбе с эпидемией затронули около 50 тысяч человек. Практически закрыты десять населенных пунктов.
Правительство Италии ввело ограничение свободы передвижения в тех областях страны на севере страны, где особо распространились случаи заражения коронавирусом COVID-19.
Жителям мест, считающихся центрами эпидемии, будет запрещено покидать их, также будет запрещен въезд туда, заявил в субботу, 22 февраля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
В тот же день представители Департамента гражданской защиты сообщили, что в Италии зафиксированы 79 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались, один вылечился.
Наибольшее количество - 54 случая - приходится на Ломбардию, где особые меры затронули около 50 тысяч человек в десяти населенных пунктах близ города Кодоньо в 60 км от Милана.
В самом Кодоньо закрыты супермаркеты и рестораны, немногочисленные прохожие на улицах носят защитные маски.
В Милане по распоряжению мэра были закрыты муниципальные общественные учреждения.
В соседнем регионе Венето зафиксировано 17 случаев, в ряде городов также приостановлена работа школ, спортивных центров, баров и дискотек.
Первым умершим от вируса гражданином ЕС стал 78-летний житель этой области. Вторая жертва коронавируса - 77-летняя женщина, скончавшаяся в Ломбардии.
Власти распорядились отменить все спортивные и общественные мероприятия 23 февраля в этих двух регионах.
По два случая заражения зафиксированы в областях Эмилия-Романья и Лацио, еще один - в Пьемонте.
Италия - наиболее пораженная коронавирусом из европейских стран, еще 31 января в стране объявили ЧП из-за распространения инфекции.
В Германии зафиксированы 16 случаев, во Франции - 12, в том числе один со смертельным исходом.
От заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-19, скончались уже более 2300 человек во всем мире. Почти все случаи заболевания и летальных исходов приходятся на Китай.
Источник: Русская служба DW
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