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Умер создатель LEGO-фигурки человека

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Йенс Нигард Кнудсен в конце 70-х годов создал знаменитую мини-фигурку с двигающимися руками и ногами.
Умер создатель Lego-фигурки человека
Умер создатель Lego-фигурки человека

В Дании в возрасте 78 лет скончался создатель знаменитой LEGO-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен. Об этом, в субботу, 22 февраля, сообщило AFP со ссылкой на бывшего коллегу Кнудсена Нильса Милана Педерсена.

Кнудсен на протяжении более чем 30 лет являлся дизайнером в датской компании LegoGroup, занимающейся производством развивающих игрушек и конструкторов.

Именно он стал одним из создателей ставшей популярной мини-фигурки человека с подвижными руками и ногами, появившейся в конце 70-х годов прошлого века в игрушечных магазинах.

По данным агентства, Кнудсен умер в среду в хосписе на западе Дании.

Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз – неизлечимое заболевание нервной системы, которое приводит к параличу конечностей и мышечной атрофии.

Ранее в Израиле построили самую высокую башню из Lego. Также в Lego создали точную копию авто из Бондианы

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Теги: смерть, игрушки, Дания, Lego, умер, склероз
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Источник: korrespondent.net

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