В Китае число жертв коронавируса превысило 2400

За минувшие сутки скончались 97 человек. Подтверждены более 76,9 тысячи случаев заражения COVID-19.

В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 76 936, из них 2442 скончались, 22 888 человек излечились и выписаны из больниц. Об этом 23 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что по данным на полночь 23 февраля, из 76,9 тысячи зараженных новым коронавирусом в настоящий момент болеют 51 606 человек, в тяжелом состоянии - 10 968 человек.

За последние сутки по всей стране были выявлены 648 новых случаев заражения, скончались 97 (из них 96 - в провинции Хубэй).



В настоящее время зарегистрировано свыше 4,1 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

Отдельно в Гонконге выявили 69 случаев заражения (из них два человека скончались, 11 выздоровели), в Макао - десять инфицированных (шесть из них выписаны), на Тайване заразились 26 человек (один скончался и двое вылечились).

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