Мать Греты Тунберг написала книгу о детстве дочери
Женщина описала тяготы, с которыми пришлось столкнуться экоактивистке до начала климатического движения.
Мать шведской экоактивистки Греты Тунберг оперная певица Малена Эрнман рассказала о детстве дочери в новой книге. Об этом 22 февраля сообщило издание The Guardian.
Газета приводит отрывки из книги Наш дом в огне: сцены семьи и планеты в кризисе.
В книге Эрнман описывает проблемы, с которыми девочка столкнулась в детстве. Она указала, что Грета "постепенно исчезала, удаляясь в некую тьму".
По словам матери, девочка перестала играть на пианино, смеяться, говорить и есть.
В возрасте 11 лет Грета была "почти немой", а в день соглашалась съесть только крошечную горсть риса, авокадо и ньокки. Дело почти дошло до госпитализации, когда девочка потеряла десять килограмм веса за два месяца.
Вернувшись в школу, Грета столкнулась с травлей.
Позднее врачи диагностировали у девочки высокофункциональный аутизм, который Эрнман описывает как синдром Аспергера, и обсессивно-компульсивное расстройство.
Как пишет Эрнман, интерес к экологическим проблемам возник у Греты из-за показанного на одном из уроков в школе фильма о пластике в Тихом океане. При этом у других детей, он не вызвал отклика.
Синдром Аспергера - общее нарушение психического развития, характеризующееся серьезными трудностями в социальном взаимодействии. Его точные причины не установлены. Также неизвестно, отличается ли он от высокофункционального аутизма.
Синдром Аспергера - общее нарушение психического развития, характеризующееся серьезными трудностями в социальном взаимодействии. Его точные причины не установлены. Также неизвестно, отличается ли он от высокофункционального аутизма.
Напомним, 17-летняя Тунберг в последнее время стала лицом экологических протестов. В 2018 году она начала каждую пятницу проводить одиночный пикет у здания шведского парламента.
Впоследствии ее примеру последовали студенты и школьники во многих странах мира.
Экоактивистка была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 года и отмечена рядом других наград, а также стала обладателем звания Человек года по версии американского журнала Time.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент