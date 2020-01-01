За пределами Китая COVID-19 заразились более 1700 человек - СМИ

За сутки в мире выявили 309 новых случаев нового коронавируса. Больше всего больных сейчас на территории Японии.

В мире, за исключением материковой части Китая, на утро воскресенья, 23 февраля, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 1788 человек. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Отмечается, что число жертв коронавируса в мире увеличилось с 15 до 20 человек: шесть человек скончались в Иране, четыре - в Южной Корее, три - в Японии, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Италии, по одному - во Франции, на Тайване и Филиппинах.

На территории Японии выявлено больше всего больных - 769 человек. При этом 634 из них приходится на пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Йокогаме.

В субботу, 22 февраля, в Южной Корее выявлено 123 новых случая заражения, общее число больных достигло 556 человек.

По данным ВОЗ на утро 22 февраля, число инфицированных за пределами материкового Китая составило 1402 человека.

Ранее сообщалось, что Италия стала лидером по числу заразившихся COVID-19 среди европейских государств. На севере страны ввели ограничения свободы передвижения.

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