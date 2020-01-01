Эрдоган, Путин, Меркель и Макрон встретятся по Сирии

Будет обсуждаться кризис в Идлибе, из-за которого Турция и Россия оказались на грани войны.

В Сирии Турция и Россия оказались на грани войны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что 5 марта в Стамбуле состоится четырехсторонний саммит, посвященный урегулированию конфликта в сирийской провинции Идлиб. В нем примут участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель, пишет CNN Turk 22 февраля.

Меркель и Макрон предложили Путину и Эрдогану вчетвером обсудить кризис в Идлибе в ходе телефонных переговоров 20 февраля. Ранее лидеры четырех стран уже проводили саммит по Сирии в октябре 2018 года.

Накануне Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе. Как сообщала пресс-служба турецкого лидера, он напомнил российскому коллеге о необходимости соблюдать сочинские договоренности, заявил о необходимости сдерживать войска президента Сирии Башара Асада и преодолеть гуманитарный кризис в стране.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась в начале февраля, после того как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, но террористы лишь усилили свои атаки.

Утром 11 февраля сирийская оппозиция при поддержке Турции начала наступление на войска в Идлибе. Отряды сирийской армии при поддержке России отразили эту атаку.

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