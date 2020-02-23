В Кремле рассказали о спортивном режиме Путина

Российский лидер ежедневно занимается спортом. Среди его занятий есть самбо, хоккей, плавание и фитнес.

Президент России Владимир Путин ежедневно тренируется, занимается самбо, хоккеем, плаванием и фитнесом, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью Первому каналу 22 февраля.

По словам Пескова, президент продолжает тренировки по самбо, однако сомневается, что Путину часто удается это делать.

"Тем более что в его личный спортивный арсенал добавился хоккей, который занял такое изрядное место", - рассказал спикер Кремля.

Он добавил, что Путин "поддерживает себя в форме и в плане плавания, и в плане выхода на ковер, и общего фитнеса".

"Это у него ежедневная практика", - добавил Песков.

Украинский президент Владимир Зеленский регулярно публикует в своих соцсетях фотографии из спортзала.

Отметим, что российский президент неоднократно становился мемом из-за демонстрации своего тела. На Западе также часто обыгрывают сюжет фотографии, на которой Путин с голым торсом едет верхом на коне.

Тренировка Путина и Медведева стала мемом

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