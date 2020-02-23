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В Кремле рассказали о спортивном режиме Путина

Комментариев: 2
Российский лидер ежедневно занимается спортом. Среди его занятий есть самбо, хоккей, плавание и фитнес.
Тренировка Путина
Тренировка Путина
Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин ежедневно тренируется, занимается самбо, хоккеем, плаванием и фитнесом, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью Первому каналу 22 февраля.

По словам Пескова, президент продолжает тренировки по самбо, однако сомневается, что Путину часто удается это делать.

"Тем более что в его личный спортивный арсенал добавился хоккей, который занял такое изрядное место", - рассказал спикер Кремля.

Он добавил, что Путин "поддерживает себя в форме и в плане плавания, и в плане выхода на ковер, и общего фитнеса".

"Это у него ежедневная практика", - добавил Песков.

Украинский президент Владимир Зеленский регулярно публикует в своих соцсетях фотографии из спортзала.

Отметим, что российский президент неоднократно становился мемом из-за демонстрации своего тела. На Западе также часто обыгрывают сюжет фотографии, на которой Путин с голым торсом едет верхом на коне.

 

Тренировка Путина и Медведева стала мемом

 

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Теги: Спорт, Путин, фитнес, Самбо
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    23.02.2020, 09:31
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Путин давно сдох! Это все его тройники
Letohradek    23.02.2020, 10:06
Оценка:  +2
Letohradek
Твои бы слова, да Богу в уши!
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