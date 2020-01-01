В Турции в результате землетрясения погибли восемь человек

В затронутых землетрясением деревнях повреждения получили несколько домов, некоторые из них разрушены полностью.

На ирано-турецкой границе произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, пишет агентство Anadolu 23 февраля.

В турецкой провинции Ван из-за подземных толчков погибли восемь человек, включая троих детей, говорится в сообщении. Спасатели продолжают поисковые работы.

В заявлении министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи говорится, что из-за землетрясения пострадал 21 человек, восемь из которых находятся в критическом состоянии.

Иранское агентство IRNA со ссылкой на губернатора провинции Западный Азербайджан Мохаммада Махди Шахриари пишет, что из-за землетрясения на границе пострадали несколько человек, состояние одного из которых оценивается как критическое.

Кроме того, в затронутых землетрясением деревнях повреждения получили несколько домов, некоторые из них разрушены полностью.

В прошлом месяце землетрясение в Турции унесло жизни 20 человек.

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