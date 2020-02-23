Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коронавирус: Италия закрыла на карантин 12 городов

Комментариев: 1
Число зараженных китайским вирусом на итальянской территории за сутки выросло на три десятка человек.
В Италия вспышка коронавируса
В Италия вспышка коронавируса
DW

Италия ввела исключительные меры в попытке взять под контроль вспышку распространения нового коронавируса Covid-19 по итальянской территории, сообщает BBC News 23 февраля.

Читай также: За пределами Китая COVID-19 заразились более 1700 человек - СМИ

Такое решение Рим принял после того, как число заболевших в Италии достигло 79, а два гражданина страны скончались от вызываемой вирусом пневмонии. При этом, по последним данным число зараженных выросло до 113, а погибших - до троих.

Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.

Читай также: В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек

В школах отменены, занятия, перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии А, запланированные на воскресенье. 

В Милане закрывают школы и отменяют мероприятия из-за коронавируса.

В начале февраля власти Италии заявили, что итальянским ученым удалось изолировать коронавирус, что открыло новые возможности для создания диагностических тестов и вакцин.

Научный директор института Джузеппе Ипполито тогда сообщил, что Италия становится одним из основных центров в процессе исследования нового коронавируса.

Напомним, на севере Италии ввели ограничения из-за COVID-19.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Италия, эпидемия, карантин, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
МаксимУм    23.02.2020, 14:41
Оценка:  +2
МаксимУм
Италия ближе чем Китай...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь