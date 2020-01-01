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В Индонезии предлагают бороться с бедностью замужеством

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Правительство собирается выпустить специальный закон о межклассовом браке и помогать парам с нестабильным экономическим положением в поиске работы.
Бедным в Индонезии предлагают запретить жениться на бедных
Бедным в Индонезии предлагают запретить жениться на бедных
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Министр образования и культуры Индонезии Мухаджир Эффенди предложил хорошо обеспеченным людям жениться на бедных и таким образом победить неравенство, сообщает местное издание The Jakarta Post.
 
В стране эта тенденция не распространена из-за религиозного правила мусульман – "искать под стать себе равного". По словам Мухаджира Эффенди, люди неправильно трактуют установку.
 
Мухаджир предложил программу сертификации до вступления в брак, согласно которой пары, которые еще не были экономически стабильны, но стремились вступить в брак, должны получить специальное удостоверение.
 
"Что будет, если бедные будут искать других бедных? Будет больше бедных. А это проблема для Индонезии", – отметил министр образования и культуры страны.
 
Чиновник также заявил о готовности  выпустить специальный закон о межклассовом браке и помогать парам с нестабильным экономическим положением в поиске работы.
 
Напомним, что в Индонезии два необитаемых острова полностью ушли под воду из-за глобального потепления.
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Теги: свадьба, Индонезия, Бедность, замужество
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Источник: korrespondent.net

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