В Индонезии предлагают бороться с бедностью замужеством

Правительство собирается выпустить специальный закон о межклассовом браке и помогать парам с нестабильным экономическим положением в поиске работы.

Министр образования и культуры Индонезии Мухаджир Эффенди предложил хорошо обеспеченным людям жениться на бедных и таким образом победить неравенство, сообщает местное издание The Jakarta Post.

В стране эта тенденция не распространена из-за религиозного правила мусульман – "искать под стать себе равного". По словам Мухаджира Эффенди, люди неправильно трактуют установку.

Мухаджир предложил программу сертификации до вступления в брак, согласно которой пары, которые еще не были экономически стабильны, но стремились вступить в брак, должны получить специальное удостоверение.

"Что будет, если бедные будут искать других бедных? Будет больше бедных. А это проблема для Индонезии", – отметил министр образования и культуры страны.

Чиновник также заявил о готовности выпустить специальный закон о межклассовом браке и помогать парам с нестабильным экономическим положением в поиске работы.