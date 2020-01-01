В Венеции отменили карнавал из-за коронавируса

Власти итальянского региона Венето объявили об отмене Венецианского карнавала из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает агентство DPA.

По словам губернатора региона Венето Лука Зая, власти должны принять кардинальные меры для недопущения распространения коронавируса в регионе, после вспышки на севере Италии.

"Мы должны принять кардинальные меры. К этим мерам относится отмена карнавала и даже больше", - заявил он.

Gо состоянию на 23 февраля в Венеции зафиксированы 2 случая заражения коронавирусом. Количество заболевших коронавирусом в северо-восточном регионе Венето составляет 19 человек.