В Венеции отменили карнавал из-за коронавируса
По состоянию на 23 февраля в Венеции зафиксированы 2 случая заражения коронавирусом, количество заболевших в северо-восточном регионе Венето составляет 19 человек.
Власти итальянского региона Венето объявили об отмене Венецианского карнавала из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает агентство DPA.
По словам губернатора региона Венето Лука Зая, власти должны принять кардинальные меры для недопущения распространения коронавируса в регионе, после вспышки на севере Италии.
"Мы должны принять кардинальные меры. К этим мерам относится отмена карнавала и даже больше", - заявил он.
Gо состоянию на 23 февраля в Венеции зафиксированы 2 случая заражения коронавирусом. Количество заболевших коронавирусом в северо-восточном регионе Венето составляет 19 человек.
Напомним, что в Италии из-за коронавируса ввели карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.
Эта же новость на Корреспондент