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В Венеции отменили карнавал из-за коронавируса

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По состоянию на 23 февраля в Венеции зафиксированы 2 случая заражения коронавирусом, количество заболевших в северо-восточном регионе Венето составляет 19 человек.
Коронавирус в Венеции
Коронавирус в Венеции
 
Власти итальянского региона Венето объявили об отмене Венецианского карнавала из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает агентство DPA.
 
По словам губернатора региона Венето Лука Зая, власти должны принять кардинальные меры для недопущения распространения коронавируса в регионе, после вспышки на севере Италии.
 
"Мы должны принять кардинальные меры. К этим мерам относится отмена карнавала и даже больше", - заявил он.
 
Gо состоянию на 23 февраля в Венеции зафиксированы 2 случая заражения коронавирусом. Количество заболевших коронавирусом в северо-восточном регионе Венето составляет 19 человек.
 
Напомним, что в Италии из-за коронавируса ввели карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.
 
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Теги: вирусы, Италия, Венеция, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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