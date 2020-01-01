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Великобритания введет новые паспорта после Brexit

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Ожидается, что уже с середины 2020 года все новые паспорта будут синими и украшены цветочными эмблемами Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.
Последствия Brexit
Последствия Brexit
Британское правительство решило обновить паспорт гражданина после выхода Соединенного Королевства из состава Европейского Союза, сообщает Sky News.
 
По словам министра внутренних дел Британии Притти Патель, уже с марта 2020 года британские власти начнут предоставлять гражданам новые паспорта.
 
"Выход из Евросоюза дал уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность и проложить новый путь в мире. С возвращением к культовому сине-золотому дизайну, британский паспорт снова будет вплетен в нашу национальную идентичность", — пояснила она.
 
Введение новых документов в Британии будет происходить поэтапно. Ожидается, что уже с середины 2020 года все новые паспорта будут синими и украшены цветочными эмблемами Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.
 
Напомним, что в Британии после Brexit будут требовать от трудовых мигрантов наличие трудового соглашения и хорошее знание английского языка.
 
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Теги: паспорт, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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