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Коронавирус: В Италии умер третий человек

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Италия стала эпицентром нового коронавируса в Европе, наибольшее количество инфицированных зафиксировано на севере страны.
Италия страдает от коронавируса
Италия страдает от коронавируса
 
В Италии от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умерла женщина, сообщает Аnsa. Таким образом, число жертв коронавируса в стране достигло трех человек.
 
Женщина была госпитализирована в ломбардском городе Кремона, у нее диагностировали коронавирус. Кроме того, ранее у нее диагностировали онкологическое заболевание. По предварительным данным, пациентка умерла от осложнений, вызванных вирусом. 
 
По данным властей, общее число зараженных увеличилось до 152 человек.
 
Италия стала эпицентром нового коронавируса в Европе. В частности, наибольшее количество инфицированных зафиксировано на севере Италии.
 
Из-за распространения коронавируса местные власти объявили о закрытии школ и университетов, отменены мессы, закрывается миланская опера Ла Скала.
 
Напомним, также власти региона Венето досрочно отменили традиционный карнавал в Венеции.
 
 
 
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Теги: Италия, Вирус, эпидемия, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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