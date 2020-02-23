В Париже нашествие постельных клопов
В министерстве жилищного развития Франции отметили, что паразитов почти не было в Париже с 1950-х годов, но в последнее время они "возродились".
В Париже из- за нашествия постельных клопов сложилась чрезвычайная ситуация, французское правительство даже запустило горячую линию, чтобы консультировать горожан по поводу борьбы с паразитами, сообщает The Guardian.
В министерстве жилищного развития Франции отметили, что паразитов почти не было в Париже с 1950-х годов, но в последнее время они "возродились". В ведомстве считают, что причиной распространения клопов в городе стал туризм — люди привозят паразитов с собой из путешествий, а также рост устойчивости насекомых к препаратам, предназначенным для их уничтожения.
В Париже, по последним данным за 2018 год, специалисты по борьбе с насекомыми обработали помещения по 400 тысячам адресов, где были жалобы на постельных клопов.
Gроблема распространения паразитов фигурировала даже в предвыборной кампании политика Бенджамина Гриво, экс-кандидата на должность мэра города. Он обещал очистить столицу Франции от паразитов за 100 дней, однако в итоге отказался участвовать в выборах мэра Парижа из-за публикации интимного видео.
Напомним, что в списке достопримечательностей, которые больше всего разочаровали туристов, на первом месте находится Эйфелева башня в Париже. Туристам не понравились известные места больше всего из-за большого скопления людей.
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