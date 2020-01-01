Австрия приостанавливает железнодорожное сообщение с Италией
Приостановка железнодорожного сообщения с Италией связана с угрозой завоза в страну коронавируса.
Корпорация Австрийские федеральные железные дороги объявила о приостановке железнодорожного сообщения с Италией в связи с угрозой завоза в страну коронавируса COVID-2019.
"Движение поездов через пограничный альпийский перевал Бреннер на границе Австрии и Италии сейчас под официальным запретом до дальнейшего распоряжения санитарных властей", - говорится в сообщении.
Напомним, в Италии от коронавируса умерли уже три человека. Общее число зараженных увеличилось до 152 человек.
Ранее власти региона Венето досрочно отменили традиционный карнавал в Венеции.
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