Подлодка Турции зашла в Черное море вместе с эсминцем США
Будет ли подлодка осуществлять совместную операцию с американским кораблем, пока неизвестно.
В акваторию Черного моря вместе с ракетным эсминцем американских ВМС Ross (Росс) в рамках операции Атлантическая решимость вошла подводная лодка ВМС Турции, сообщают местные СМИ.
Пока не ясно, будет ли подлодка осуществлять совместную операцию с кораблем США.
Ранее сообщалось, что американский эсминец USS Ross прошел через пролив Босфор и направляется в акваторию Черного моря.
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Операция Атлантическая решимость стартовала в 2014 году под эгидой НАТО.
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