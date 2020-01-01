Подлодка Турции зашла в Черное море вместе с эсминцем США

Будет ли подлодка осуществлять совместную операцию с американским кораблем, пока неизвестно.



В акваторию Черного моря вместе с ракетным эсминцем американских ВМС Ross (Росс) в рамках операции Атлантическая решимость вошла подводная лодка ВМС Турции, сообщают местные СМИ.

Пока не ясно, будет ли подлодка осуществлять совместную операцию с кораблем США.

Операция Атлантическая решимость стартовала в 2014 году под эгидой НАТО.

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