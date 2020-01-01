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Подлодка Турции зашла в Черное море вместе с эсминцем США

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Будет ли подлодка осуществлять совместную операцию с американским кораблем, пока неизвестно.
Американский ракетный эсминец USS Ross
Американский ракетный эсминец USS Ross
dumskaya.net

В акваторию Черного моря вместе с ракетным эсминцем американских ВМС Ross (Росс) в рамках операции Атлантическая решимость вошла подводная лодка ВМС Турции, сообщают местные СМИ.
 
Пока не ясно, будет ли подлодка осуществлять совместную операцию с кораблем США.
 
Ранее сообщалось, что американский эсминец USS Ross прошел через пролив Босфор и направляется в акваторию Черного моря.

Корабли РФ и США опасно сблизились в Аравийском море
 
Операция Атлантическая решимость стартовала в 2014 году под эгидой НАТО.

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Теги: Турция, Черное море, подлодки, Подводная лодка
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Источник: korrespondent.net

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