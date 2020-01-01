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Более 60% американцев считают, что Трампа переизберут на второй срок

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65% американских избирателей предсказывают победу Дональда Трампа на выборах в ноябре текущего года.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Более 60% граждан США уверены в том, что действующий президент Дональд Трамп переизберется на второй срок, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного телеканалом CBS.
 
Так, 65% респондентов уверены, что Трамп "определенно" или "вероятно" победит на выборах. 35% считают, что он "вряд ли" или "определенно не" выиграет.
 
90% сторонников Республиканской партии США уверены в победе Трампа в президентских выборах, более трети демократов с этим согласны.
 
42% сторонников Демократической партии решили, за кого они отдадут свои голоса на выборах. Около 60% респондентов уже определились с тем, кого поддержат.

Социалист и гей. Кто может победить Трампа

Напомним, президента США пройдут 3 ноября. 3 февраля в стране стартовал первый этап предварительных выборов президента – кокусы.

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Теги: опрос, Трамп, Дональд Трамп, президентские выборы
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Источник: korrespondent.net

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