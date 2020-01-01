Более 60% американцев считают, что Трампа переизберут на второй срок

65% американских избирателей предсказывают победу Дональда Трампа на выборах в ноябре текущего года.



Более 60% граждан США уверены в том, что действующий президент Дональд Трамп переизберется на второй срок, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного телеканалом CBS.

Так, 65% респондентов уверены, что Трамп "определенно" или "вероятно" победит на выборах. 35% считают, что он "вряд ли" или "определенно не" выиграет.

90% сторонников Республиканской партии США уверены в победе Трампа в президентских выборах, более трети демократов с этим согласны.



42% сторонников Демократической партии решили, за кого они отдадут свои голоса на выборах. Около 60% респондентов уже определились с тем, кого поддержат. Социалист и гей. Кто может победить Трампа Напомним, президента США пройдут 3 ноября. 3 февраля в стране стартовал первый этап предварительных выборов президента – кокусы.

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