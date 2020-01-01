Коронавирус в Великобритании – число зараженных достигло 13

Из 32 эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Великобританию у четырех человек обнаружен коронавирус.



У четырех человек из 32 эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Великобританию обнаружен коронавирус Covid-19.



В результате общее число зараженных в этой стране увеличилось до 13. Заболевшие размещены в специальных инфекционных центрах.



22 февраля Великобритания эвакуировала группу своих граждан с круизного лайнера, находящегося в японскому порту Иокогама.



По последним данным, общее количество инфицированных на лайнере Diamond Princess составляет 621 человек. На днях на судне частично сняли карантин и после двух недель карантина По последним данным, общее количество инфицированных на лайнере Diamond Princess составляет 621 человек. На днях на судне частично сняли карантин и после двух недель карантина 500 пассажиров сошли на берег

Также сообщалось, что на борту Diamond Princess умерли два человека, заразившиеся коронавирусом. Это граждане Японии, которым было около 80 лет.

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