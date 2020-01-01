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Почти трети жителей Венесуэлы недостает еды

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Почти 9,3 миллиона граждан Венесуэлы испытывают умеренную или значительную нехватку продуктов питания.
Беженцы покидают Венесуэлу
Беженцы покидают Венесуэлу
УВКБ/Ф.Куттика

Каждый третий житель Венесуэлы не может получить достаточно еды для удовлетворения минимальных потребностей в питании, сообщает Associated Press со ссылкой на доклад Всемирной продовольственной программы ООН. 
 
Почти 9,3 миллиона граждан Венесуэлы из 31,98 миллионов жителей страны испытывают умеренную или значительную нехватку продуктов питания, которая определяется как невозможность удовлетворить базовые пищевые потребности.  
 
Отмечается, что основу рациона многих венесуэльцев составляют клубни и бобовые.  

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Напомним, из-за американских санкций экономика Венесуэлы терпит убытки в размере 116 миллиардов долларов.

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Теги: питание, Венесуэла, экономический кризис
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Источник: korrespondent.net

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