Почти трети жителей Венесуэлы недостает еды

Почти 9,3 миллиона граждан Венесуэлы испытывают умеренную или значительную нехватку продуктов питания.



Каждый третий житель Венесуэлы не может получить достаточно еды для удовлетворения минимальных потребностей в питании, сообщает

Каждый третий житель Венесуэлы не может получить достаточно еды для удовлетворения минимальных потребностей в питании, сообщает Associated Press со ссылкой на доклад Всемирной продовольственной программы ООН.

Почти 9,3 миллиона граждан Венесуэлы из 31,98 миллионов жителей страны испытывают умеренную или значительную нехватку продуктов питания, которая определяется как невозможность удовлетворить базовые пищевые потребности.







Мадуро объявил чрезвычайную ситуацию в энергетике Отмечается, что основу рациона многих венесуэльцев составляют клубни и бобовые.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet