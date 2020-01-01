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В Турции произошло новое землетрясение

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Эпицентр землетрясения магнитудой 4,8 располагался в 90 км северо-восточнее города Измир.
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в понедельник, 24 февраля, на западе Турции, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
 
Очаг подземных толчков находился на глубине 7 км. Эпицентр располагался в 90 км северо-восточнее города Измир, который населяют примерно 2,5 млн человек. 
 
Данных о жертвах, пострадавших или разрушениях инфраструктуры пока нет.

Напомним, 23 февраля на границе Ирана и Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9. Жертвами стихии стали не менее девяти турецких граждан, свыше 100 человек пострадали.

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Теги: Турция, Землетрясения, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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