В Турции произошло новое землетрясение

Эпицентр землетрясения магнитудой 4,8 располагался в 90 км северо-восточнее города Измир.



Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в понедельник, 24 февраля, на западе Турции, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.



Очаг подземных толчков находился на глубине 7 км. Эпицентр располагался в 90 км северо-восточнее города Измир, который населяют примерно 2,5 млн человек.







В Украине ощутили землетрясение в Румынии Данных о жертвах, пострадавших или разрушениях инфраструктуры пока нет.

Напомним, 23 февраля на границе Ирана и Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 . Жертвами стихии стали не менее девяти турецких граждан, свыше 100 человек пострадали.

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