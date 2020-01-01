Число жертв коронавируса в Китае превысило 2500

Общее число заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19 в Китае составило 77150 человек.



Число смертельных случаев в результате вызванного коронавирусом нового типа заболевания в Китае увеличилось до 2592, сообщает Госкомитет по делам здравоохранения КНР в понедельник, 24 февраля.

За сутки были зарегистрированы 150 смертей, 1846 человек покинули медучреждения.



Общее число заразившихся коронавирусом нового типа в Китае составило 77150 человек. Успешно курс лечения прошли 24734 человека.

Также сообщается, что число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Гонконге за выходные дни достигло 74 человек. Из них 60 остаются госпитализированными, 12 выписаны, два человека умерли.

Напомним, на сегодняшний день в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая китайского коронавирус COVID-19 не зафиксировано.



Источником коронавируса оказался не рынок в Ухане

Премьер-министра Алексей Гончарук заявил, что правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине.

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