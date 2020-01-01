Израиль нанес авиаудары по Сектору Газа и Сирии

Израильская атака была ответом на ракетный обстрел со стороны Сектора Газа. По данным палестинской стороны, в результате авиаударов были ранены четыре человека.

ВВС Израиля вечером в воскресенье, 23 февраля, нанесли удары по целям в секторе Газа и в Сирии. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в Twitter.

Сообщается, что эти было сделано в ответ на выпущенные оттуда по израильским территориям ракеты.

"Мы только что нанесли удар по террористическим целям "Исламского джихада" в Сирии и секторе Газа в ответ на ракеты, выпущенные сегодня по израильским гражданским объектам", - сказано в заявлении.

По данным сирийского агентства SANA, Израиль нанес удары по окрестностям сирийской столицы Дамаска. Утверждается, что сирийские военные сбили большинство ракет в воздухе.

По данным палестинской стороны, в результате авиаударов были ранены четыре человека в секторе Газа. На территории Сирии, где также действует "Исламский джихад", удары пришлись по целям южнее Дамаска, где около полуночи были слышны взрывы.

Ранее президент США Дональд Трамп представил проект мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Палестина не поддержала план урегулирования США.

В ЕС также отказались признавать суверенитет Израиля над спорными территориями на Западном берегу реки Иордан

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