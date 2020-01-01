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В Италии начались военно-морские учения НАТО

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Целью учений Dynamic Manta-2020 являются отработка взаимодействия и совершенствование навыков ВМС стран-участниц НАТО.
Учения Dynamic Manta-2020 продлятся до 6 марта
Учения Dynamic Manta-2020 продлятся до 6 марта
Анадолу

В Италии у берегов острова Сицилия в понедельник стартовали крупные военно-морские учения НАТО – Dynamic Manta-2020. Об этом сообщает Анадолу 24 февраля.

"В маневрах будут задействованы восемь фрегатов, пять подводных лодок и пять береговых патрульных самолётов от Турции, Канады, Франции, Германии, Греции, Италии, Испании, Великобритании и США", – говорится в сообщении.

Указано, что целью учений Dynamic Manta-2020 являются отработка взаимодействия и совершенствование навыков ВМС стран-участниц альянса.

ВМС Турции примут активное участие в маневрах. Турция направит на учения фрегат TCG Salihreis класса Barbaros, подводную лодку TCG 18 Mart класса Preveze, береговой патрульный самолет P-235, а также фрегат TCG Gaziantep.

Учения Dynamic Manta-2020 продлятся до 6 марта.

Ранее стало известно, что в акваторию Черного моря вошли ракетный эсминец США Ross и подлодка ВМС Турции. Они действуют в рамках операции альянса Атлантическая решимость.

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Теги: Италия, НАТО, Турция, корабль, корабли, учения, флот, Сицилия, ВМС, Учения НАТО, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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