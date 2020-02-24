Мужчина сломал девушке ребра из-за невкусного ужина

За жестокое избиение своей гражданской супруги из-за якобы невкусного ужина злоумышленника отправили на три года в тюрьму.

У женщины перелом ребер и бедра news-r.ru

Житель Воронежской области жестоко избил гражданскую супругу и сломал ей ребра. Причиной избиения стал приготовленный женщиной ужин, который россиянин посчитал невкусным, пишут российские СМИ.

Происшествие случилось осенью 2019 года. Женщина приготовила супругу ужин, который ему не понравился.

Мужчина начал избивать жену сначала руками и ногами, а потом деревянным подлокотником от дивана и кожаным ремнем.

Пострадавшую пришлось госпитализировать. Медики диагностировали у нее перелом ребер и бедра.

53-летний злоумышленник был задержан. Ранее он уже имел проблемы с законом - за убийство, избиение человека и хранение боеприпасов. Суд приговорил его у к трем годам колонии общего режима.

Ранее мы писали, что бойфренд изолировал Хайден Панеттьери от близких после избиения.

Также сообщалось, что в Житомирской области школьницу жестоко избили из-за парня. Видео, которые сняли избивавшие девочку, активно распространяется в соцсетях.

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