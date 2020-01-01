Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Китай заявил о наличии вакцины против коронавируса

Комментариев: 0
В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но еще нужны дальнейшие проверки и доработки.
Для этой вакцины нужны дальнейшие проверки и доработки
Для этой вакцины нужны дальнейшие проверки и доработки

В КНР разработана вакцина, которая показала эффективность против коронавируса, сообщил в понедельник, 24 февраля, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, передает Интерфакс.

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - сказал он.

Чжан Ханьхуэй также сообщил о найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса.

"Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения, - отметил он. - Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%".

Дипломат рассказал, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".

"Также есть старое лекарство советского производства. Пока два лекарства считается более эффективными, - сказал посол. - Самые эффективные способы - европейская медицина в сочетании с китайской".


Напомним, ранее власти Южной Кореи объявили о временном запрете на заход иностранных круизных судов в свои морские порты в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, Вирус, вакцина, Китай, заболевание, болезнь, заболевания, вакцинация, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь