Китай заявил о наличии вакцины против коронавируса

В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но еще нужны дальнейшие проверки и доработки.

Для этой вакцины нужны дальнейшие проверки и доработки

В КНР разработана вакцина, которая показала эффективность против коронавируса, сообщил в понедельник, 24 февраля, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, передает Интерфакс.

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - сказал он.

Чжан Ханьхуэй также сообщил о найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса.

"Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения, - отметил он. - Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%".

Дипломат рассказал, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".

"Также есть старое лекарство советского производства. Пока два лекарства считается более эффективными, - сказал посол. - Самые эффективные способы - европейская медицина в сочетании с китайской".

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