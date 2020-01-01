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Коронавирус зафиксировали еще в трех странах

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Первые случаи заражения коронавирусом выявили в Афганистане, Бахрейне и Кувейте. В Иране уже умерли 12 человек.
Коронавирус зафиксировали еще в трех странах

Новые случаи заболевания коронавируса зафиксированы в трех странах.

Так, первый случай заражения зафиксирован в афганской провинции Герат, из-за чего там объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщил в понедельник, 24 февраля, министр здравоохранения страны Фирозуддин Фероз, пишет телеканал 1TV.

Также первый случай заражения зафиксирован в Бахрейне, сообщает Бахрейнское информационное агентство со ссылкой на Минздрав.

По информации ведомства, заболевание выявлено у подданного Бахрейна, прибывшего из Ирана. Зараженный, а также все, кто контактировал с ним, помещены на карантин в медицинский центр в Манаме под наблюдение специализированной бригады врачей. 

В то же время, сразу три первых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Кувейте, сообщает агентство KUNA со ссылкой на Минздрав.

 
Отмечается, что все зараженные прибыли из города Мешхед в Иране, где ранее была зарегистрирована вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом. По данным кувейтских медиков, один из инфицированных является 53-летним гражданином Кувейта, второй - 61-летний выходец из Саудовской Аравии, гражданство третьего заболевшего, которому 21 год, пока не установлено. Пациенты находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Тем временем, число случаев заболевания коронавирусом в Иране достигло 47, зафиксировано 12 летальных исходов. 

Премьер-министра Алексей Гончарук заявил, что правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине.

 

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Теги: Афганистан, Иран, Кувейт, Бахрейн, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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