Коронавирус зафиксировали еще в трех странах

Также первый случай заражения зафиксирован в Бахрейне, сообщает Бахрейнское информационное агентство со ссылкой на Минздрав.

По информации ведомства, заболевание выявлено у подданного Бахрейна, прибывшего из Ирана. Зараженный, а также все, кто контактировал с ним, помещены на карантин в медицинский центр в Манаме под наблюдение специализированной бригады врачей.

В то же время, сразу три первых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Кувейте, сообщает агентство KUNA со ссылкой на Минздрав.

Отмечается, что все зараженные прибыли из города Мешхед в Иране, где ранее была зарегистрирована вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом. По данным кувейтских медиков, один из инфицированных является 53-летним гражданином Кувейта, второй - 61-летний выходец из Саудовской Аравии, гражданство третьего заболевшего, которому 21 год, пока не установлено. Пациенты находятся под постоянным медицинским наблюдением.