В Румынии протестуют из-за эвакуации сограждан из Италии

Полсотни человек протестовали у стен местной администрации из-за размещения на карантин граждан Румынии, которых эвакуируют из Италии.

В Румынии протесты из-за эвакуации румын из Италии

В румынском городе Бекет в воскресенье, 23 февраля, состоялись протест против размещения на карантин приезжих из Италии румын, передает DIGI24.

Издание сообщает, что около 50 человек протестовали у стен местной администрации города Бекет по поводу размещения на карантин граждан Румынии, которые возвращаются из Италии.

Сообщается, что 179 человек должны прибыть рейсом в аэропорт Крайова из Бергамо.

Отмечается, что все лица с самолета будут проверены врачами-специалистами инфекционной больницы в уезде.

Отметим, Италия стала эпицентром нового коронавируса в Европе. В частности, наибольшее количество инфицированных зафиксировано на севере страны. Так, в Италии от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умерла женщина. Таким образом, число жертв коронавируса в стране достигло трех человек. Общее число зараженных увеличилось до 152 человек.

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