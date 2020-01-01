Коронавирус: в Китае начали снижать уровень угрозы

Несколько китайских провинций снизили уровень угрозы заболевания коронавирусом, из Уханя начали выпускать людей.

В китайском Ухане начали ослаблять блокаду в городе, разрешив людям без симптомов инфицирования коронавирусом выезжать из города, пишет The Guardian в понедельник, 24 февраля.

Издание напоминает, что Ухань с 23 января находится в общегородском карантине.

Отмечается, что для выезда необходимы "веские причины", например, необходимость лечения в другом месте (но не от коронавируса).

Покинуть город разрешается людям, у которых нет симптомов заболевания и они не контактировали с больными коронавирусом.

Также четыре китайские провинции объявили о снижении уровня угрозы заболевания коронавирусом, сообщает Reuters.

Провинции Юньнань и Гуйчжоу снизили уровень опасности с первого (наивысшего) уровня до третьего, Гуаньдун и Шаньси с первого до второго.

Ранее о снижении уровня опасности заявили медицинские власти провинций Ганьсу и Ляонинь.

Решение властей четырех китайских регионов прозвучало на фоне выступления Си Цзиньпиня, который пообещал большую государственную поддержку для победы над эпидемией. Лидер КНР назвал коронавирус испытанием для всей страны, отметив, что Китай должен извлечь уроки из случившегося.

При этом Си Цзиньпинь подчеркнул, что действия Коммунистической партии были своевременными и эффективными. По его словам, быстрая реакция на распространение болезни "продемонстрировала преимущества социалистической модели развития Китая".

Лидер КНР также отметил, что важнейшей целью властей было предотвращение распространения болезни из провинции Хубэй, в том числе и на столицу страны - Пекин.

Ранее в Китае заявили о разработке вакцины, которая показала эффективность против коронавируса.

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