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В Техасе семь человек пострадали при стрельбе на рынке

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Стрельбу по покупателям открыл неизвестный мужчина. Его удалось задержать. Личность стрелка устанавливается.
Полиция на месте стрельбы в Хьюстоне
Полиция на месте стрельбы в Хьюстоне
Скриншот

В США произошла стрельба на вещевом рынке в Хьюстоне, штат Техас. Пострадали семь человек, сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес в Twitter в понедельник, 24 февраля.

Отмечается, что стрельбу по покупателям открыл неизвестный мужчина. Его удалось задержать. Личность стрелка устанавливается.

Все пострадавшие во время стрельбы были доставлены в больницы. Утверждается, что серьезных ранений никто не получил.

Ранее в американском городе Гринвилл в штате Техас неизвестный открыл огонь по людям на вечеринке по случаю встречи выпускников. Тогда два человека погибли, не менее 20 были ранены.

Также житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. В результате происшествия погибли 22 человека, еще более 20 ранены.

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Теги: США, видео, стрельба, Техас, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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