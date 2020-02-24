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США продадут Индии вертолетов на $3 миллиарда

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Американский президент в понедельник прибыл с официальным визитом в Индию. Первым делом обсудил торговлю оружием.
Трамп приехал в Индию
Трамп приехал в Индию

США поставят Индии военные вертолеты и боевую технику на 3 миллиарда долларов. Об этом в ходе визита в Индию в понедельник, 24 февраля, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, пишет ТАСС.

"Я с радостью хочу объявить, что завтра наши представители подпишут сделки на поставку Вооруженным силам Индии боевых вертолетов и другого оборудования на общую сумму $3 млрд", - заявил Трамп.

Он добавил, что США готовы поставлять Индии самые лучшие и современные вооружения.

"По мере того как мы продолжаем развивать наше оборонное сотрудничество, США рассчитывают предоставить Индии военную технику, являющуюся одной из самых лучших и грозных мире. Мы делаем величайшее оружие. Мы делаем лучшее и сотрудничаем сейчас с Индией", - отметил Трамп.

Отметим, перед визитом в Индию Трамп опубликовал в соцсетях "болливудское" видео.

 

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Теги: США, Индия, вертолет, Трамп, Дональд Трамп, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Woodbrother    24.02.2020, 13:40
Оценка:  0
Woodbrother
Послали индусы на россию нафиг с ихними импортозамещенными вертолетами
Woodbrother    24.02.2020, 13:40
Оценка:  0
Woodbrother
Послали индусы на россию нафиг с ихними импортозамещенными вертолетами
Woodbrother    24.02.2020, 13:40
Оценка:  0
Woodbrother
Послали индусы на россию нафиг с ихними импортозамещенными вертолетами
Woodbrother    24.02.2020, 13:40
Оценка:  0
Woodbrother
Послали индусы на россию нафиг с ихними импортозамещенными вертолетами
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