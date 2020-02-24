США продадут Индии вертолетов на $3 миллиарда

Американский президент в понедельник прибыл с официальным визитом в Индию. Первым делом обсудил торговлю оружием.

США поставят Индии военные вертолеты и боевую технику на 3 миллиарда долларов. Об этом в ходе визита в Индию в понедельник, 24 февраля, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, пишет ТАСС.

"Я с радостью хочу объявить, что завтра наши представители подпишут сделки на поставку Вооруженным силам Индии боевых вертолетов и другого оборудования на общую сумму $3 млрд", - заявил Трамп.

Он добавил, что США готовы поставлять Индии самые лучшие и современные вооружения.

"По мере того как мы продолжаем развивать наше оборонное сотрудничество, США рассчитывают предоставить Индии военную технику, являющуюся одной из самых лучших и грозных мире. Мы делаем величайшее оружие. Мы делаем лучшее и сотрудничаем сейчас с Индией", - отметил Трамп.

Отметим, перед визитом в Индию Трамп опубликовал в соцсетях "болливудское" видео.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet