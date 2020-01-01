В Ухане почти 200 человек повторно заразились коронавирусом

Власти Уханя отозвали свое объявление об ослаблении мер по блокированию города. Это было сделано всего лишь через три часа после того, как уведомление было выпущено.

В Китае медики зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом COVID-19 в городе Ухане, который стал эпицентром эпидемии. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

При этом не уточняется, чем могут быть обусловлены такие случаи.

В свою очередь газета South China Morning Post сообщает, что с 22 февраля власти Уханя ввели обязательный дополнительный 14-дневный карантин для всех выздоровевших пациентов после того, как в анализах некоторых из них снова была обнаружена инфекция.

Также власти Уханя отозвали свое объявление об ослаблении мер по блокированию города. Это было сделано всего лишь через три часа после того, как уведомление было выпущено. Указано, что те, кто выпустил это объявление, будут наказаны.

Ранее в Китае заявили о разработке вакцины, которая показала эффективность против коронавируса. Но еще нужны дальнейшие проверки и доработки.

По последним данным, в Китае число смертельных случаев в результате вызванного коронавирусом заболевания увеличилось за сутки на 150 человек – до 2592. Общее число заразившихся составило 77150 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet