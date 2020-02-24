СМИ заявили о 50 умерших от коронавируса в Иране

Власти Ирана отрицают данные о гибели полсотни человек в городе Кум, подтверждая смерть 12 человек.

Смертность от коронавируса в Иране выше, чем в Китае global.chinadaily.com.cn

В иранском городе Кум от нового коронавируса в феврале умерли 50 человек. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

В то же время, по официальным данным, в Иране умерли 12 человек, зафиксировано 47 подтвержденных случаев.

Также сообщается, что в Куме более 250 человек находятся на карантине. По словам местного чиновника Ахмада Амириабади Фарахани, 50 смертей - это данные еще за 13 февраля, хотя Иран официально сообщил о случаях заражения вирусом 19 февраля.

На сегодня известно, что в связи со вспышкой коронавируса закрыты школы на большей части территории страны, а соседние страны перекрывают границы с Ираном. Смертность в этой стране от коронавируса выше, чем в Китае и Южной Корее.

В свою очередь, РИА Новости сообщает, что замглавы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи отрицает данные о 50 погибших.

"Сказали о 50, вы нам официально в письме назовите имена. Заявлялось о 50, но я скажу прямо, что если число погибших в Куме из-за этой болезни составляет половину или четверть этого, я подам в отставку", - сказал он.

Тем временем, о первом случае коронавируса заявили в соседнем Ираке.

По последним данным, в Китае от коронавируса умерли почти 2600 человек, 24734 - вылечились, 77150 - инфицированы.

Ранее в Китае заявили о разработке вакцины, которая показала эффективность против коронавируса.

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