Женщина лишилась рук и ног из-за укуса мангуста

Африканка не придала значения легкому укусу дикого зверька и потеряла все конечности, нос и губы.

Из-за укуса мангуста жительница Южной Африке пережила 66 операций и множество ампутаций. О несчастном случае пишет The Sun.

Трагический инцидент произошел с 36-летней жительницей Южной Африки Шаненли Виссер еще в 2017 году. Женщина была в гостях, когда ее укусил мангуст.

Укус был легким, поэтому африканка не придала ему значения. Когда спустя несколько дней женщине стало плохо, она обратилась в больницу.

Оказалось, что у Виссер начался сепсис. Из-за заражения крови у женщины начали отказывать почки, печень и другие жизненно важные органы. Врачам пришлось ввести пациентку в кому на 11 дней.

На протяжении трех лет Виссер пережила 66 операций. Она потеряла ноги ниже колена, руки ниже локтя, нос и губы.

Ранее сообщалось, что рыба прыгнула в лодку и проткнула рыбаку шею. Также Корреспондент писал о том, что британка лишилась уха из-за походов в солярий.

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