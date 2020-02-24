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Женщина лишилась рук и ног из-за укуса мангуста

Комментариев: 9
Африканка не придала значения легкому укусу дикого зверька и потеряла все конечности, нос и губы.
Женщина лишилась рук и ног из-за укуса мангуста
Caters News Agency

Из-за укуса мангуста жительница Южной Африке пережила 66 операций и множество ампутаций. О несчастном случае пишет The Sun.

Трагический инцидент произошел с 36-летней жительницей Южной Африки Шаненли Виссер еще в 2017 году. Женщина была в гостях, когда ее укусил мангуст.

Укус был легким, поэтому африканка не придала ему значения. Когда спустя несколько дней женщине стало плохо, она обратилась в больницу.

Оказалось, что у Виссер начался сепсис. Из-за заражения крови у женщины начали отказывать почки, печень и другие жизненно важные органы. Врачам пришлось ввести пациентку в кому на 11 дней.

На протяжении трех лет Виссер пережила 66 операций. Она потеряла ноги ниже колена, руки ниже локтя, нос и губы.

Ранее сообщалось, что рыба прыгнула в лодку и проткнула рыбаку шею. Также Корреспондент писал о том, что британка лишилась уха из-за походов в солярий.

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Теги: животные, операция, фото, инцидент, Южная Африка, ампутация, укус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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БРОКЕР2020    24.02.2020, 16:31
Оценка:  +2
БРОКЕР2020
с ордынским миром обычно тоже приходит северный пушной зверёк, после укуса которого выносит мозг нахрен
xapi3mat    24.02.2020, 16:39
Оценка:  0
xapi3mat
оригинальнее затролить врага по теме, а не протсто абы ляпнуть!
Путин-Xyйло    24.02.2020, 16:02
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
А представьте тех кого покусал "руЗкий мир"!
Колишній-східняк    24.02.2020, 16:05
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Это вообще не лечится и не операбельное.
Путин-Xyйло    24.02.2020, 16:07
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Тогда ясно почему их пускают в утиль.
Антибес    24.02.2020, 16:02
Оценка:  -5
Антибес
Ей ещё повезло.Укус бандерлога гораздо опаснее.
dimasvetik    24.02.2020, 15:35
Оценка:  +5
dimasvetik
зачем мне эта инфа!!!
Колишній-східняк    24.02.2020, 15:56
Оценка:  +5
Колишній-східняк
а вдруг к тебе ночью зверёк подкрадётся и укусит за больное место, а ты не знаешь что делать.
Путин-Xyйло    24.02.2020, 16:04
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
В.В.Xyйло вам не зверёк, - он зверь!
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