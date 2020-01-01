В Италии растет число умерших от коронавируса

Шестой жертвой стала женщина, госпитализированная в Брешии, страдавшая онкологическим заболеванием.

От коронавируса в Италии умерли уже шесть человек, чообщает в понедельник, 24 февраля, агентство ANSA .

Все жертвы коронавируса в Италии - пожилые люди с проблемами со здоровьем.

Всего выявлено более 220 случаев заражения, включая летальные исходы. Один человек - эвакуированный из Уханя итальянец - излечился.

Тем временем, первые два случая заражения коронавирусом зафиксирован в Омане, сообщает OmanTV со ссылкой на местное Министерство здравоохранения. Вирус обнаружили у двух гражданок Ирана.

Ранее сегодня стало известно о первых случаях коронавируса в Афганистане, Бахрейне и Кувейте.