Пассажиров из Италии начали задерживать из-за угрозы коронавируса

На Маврикие пассажиров поставили перед выбором: карантин или возвращение назад, не выходя из самолета. В Франции приехавшим автобусом не разрешили покидать салон.

Во Франции итальянцев не выпускают из автобуса leparisien.fr

Власти острова Маврикия в Индийском океане в понедельник, 24 февраля, задержали пассажиров рейса авиакомпании Alitalia, прилетевших из Рима, сообщает Corriere della Sera.

Прибывшим объявили, что из-за распространением коронавируса в Италии, въезд в страну возможен только в том случае, если пассажиры согласятся пройти карантин в двух больницах в столице страны.

Альтернативой является немедленное возвращение в Италию без высадки, на борту того же самолета, на котором они прибыли. Но обратный рейс, запланированный на полдень, уже заполнен.

После первоначального осмотра местные власти решили оставить на борту самолета только около 70 пассажиров из Ломбардии и Венето. Все остальные могут сойти без требования проходить карантин.

Тем временем, на юго-востоке Франции задержали автобус, прибывший из Италии. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров, сообщает Le Parisien.

Автобус прибыл из Милана в Лион в понедельник утром. Один из пассажиров, предположительно, гражданин Италии, почувствовал недомогание во время поездки. По прибытии в Лион он был доставлен в местную больницу. Остальным пассажирам запрещено покидать автобус.

В районе автобусной станции полиция выставила оцепление. На месте также находятся специалисты регионального агентства здравоохранения.

Напомним, по последним данным, в Италии от коронавируса скончались пять человек. Также сообщалось, что из-за коронавируса известнейший итальянский модный дом Giorgio Armani приостановил работу фабрик, а его показ на Неделе моды прошел без зрителей.

Сегодня также сообщалось, что в Милане и других крупных городах в магазинах не осталось продуктов. В стране могут отменить чемпионат по футболу и другие массовые мероприятия.

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