Берни рвется к победе. Президентские выборы в США

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс одержал убедительную победу на очередных праймериз Демократической партии США.

Демократы продолжают активно выбирать собственного кандидата в президенты, который должен будет бросить вызов Дональду Трампу. И уверенно вперед в этой гонке вырывается Берни Сандерс.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс одержал убедительную победу на предварительных выборах Демократической партии США, состоявшихся 22 февраля в штате Невада. Таким образом, он победил уже в третьем штате подряд.

Корреспондент.net следит за развитием событий в стане демократов.

Неудержимый Берни

В Неваде Берни Сандерс набрал 47% голосов. Следом за ним с 23% голосов финишировал бывший вице-президент США Джо Байден. Третьим идет бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич (14% голосов).

До этого Сандерс уже сумел заручиться поддержкой 21 делегата съезда Демократической партии. Всего же для номинации от партии на пост президента необходимо 1990 из 3979 делегатов.

В своей победной речи Сандерс похвалил свою команду и раскритиковал президента Дональда Трампа. "Американцы устали от президента, который все время лжет", - сказал он.

Трамп тоже не остался в долгу, он отметил победу Сандерса, но в очередной раз назвал его "сумасшедшим Берни".

Укрепив свой статус лидера гонки среди демократов, Сандерс одновременно усилил напряженность в кампании из-за того, что его считают слишком либеральным, чтобы победить Трампа.

Социализм на марше

В США у Сандерса репутация социалиста. Его противники часто напоминают, что в юности будущий сенатор вступил в молодежное подразделение Социалистической партии Америки, а в конце 1980-х путешествовал в Советский Союз и провел там свой медовый месяц.

Считается, что Сандерс победил, заручившись поддержкой большой латиноамериканской общины Невады. Сандерсу 78 лет, но его главной опорой и социальной базой является молодежь.

Просто основная часть лозунгов Сандерса, откровенно популистских, кстати, ориентирована именно на молодежь. Он обещает отменить плату за получение образования в государственных университетах. Также он предлагает отменить долги за образование, которые уже имеют американцы. Таких людей в США 45 миллионов человек, на секундочку, а совокупный долг составляет 1,6 триллиона долларов.

Байден не сдается

Бывшего вице-президента уже списали со счетов, но в Неваде он заявил, что "возвращение начинается здесь".

"Пресса готова быстро объявить людей мертвыми, но мы живы, мы возвращаемся и собираемся победить", - сказал Байден.

Главная проблема Байдена в том, что он отождествляется с истеблишментом, политической элитой, а избиратели настроены на новое лицо. Вице-президент не смог выдвинуть какие-то интересные новые идеи или оригинальные избирательные ходы. Собственно, он является кандидатом стабильности, залогом отсутствия больших перемен.

Снова рука Москвы

Американские власти проинформировали Берни Сандерса, что Россия пытается помочь его президентской кампании, сообщили источники The Washington Post. В чем именно заключается помощь России, неизвестно. The Washington Post отмечает, что, по мнению американских властей, Россия уже пыталась помочь Сандерсу перед выборами президента 2016 года — в частности, с помощью постов в соцсетях. Тогда Сандерс проиграл праймериз Демократической партии Хиллари Клинтон.

Сандерс подтвердил The Washington Post, что ему сообщили о помощи России и, возможно, других стран. По его словам, это произошло около месяца назад. На вопрос, почему он не рассказал об этом раньше, Сандерс ответил: “Я посещаю много совещаний разведки, о которых не рассказываю публично”.

По мнению Сандерса, помогая разным кандидатам на президентских выборах, Россия хочет посеять рознь в США. “Если честно, мне плевать, кого Путин хочет видеть президентом. Мое послание Путину ясно: держитесь подальше от американских выборов”, — заявил Сандерс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о вмешательстве в американские выборы «параноидальными».