В Южной Корее сняли рекордную очередь за масками

Сотни испуганных местных жителей выстроились в очередь в местный супермаркет за масками по скидке.

В южнокорейском городе Тэгу с дрона сняли огромную очередь, которая выстроилась за масками из-за коронавируса. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на местное издание Maeil Shinmun.



В городе началась паника на фоне коронавируса. Когда один из местных супермаркетов огласил о продаже масок за полцены, жители выстроились в огромную очередь. Ее сняли с помощью дрона.





Ранее в Южной Корее о "высоком уровне опасности" из-за коронавируса. В стране зарегистрировали седьмую смерть, а также сообщают о 161 случай заражения Covid-19.



Ранее сообщалось, что в магазинах Италии опустели полки из-за паники на фоне коронавируса. Также Корреспондент писал о том, что Giorgio Armani приостановил работу фабрик.

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