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В Южной Корее сняли рекордную очередь за масками

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Сотни испуганных местных жителей выстроились в очередь в местный супермаркет за масками по скидке.
В Южной Корее сняли рекордную очередь за масками
Maeil Shinmun

В южнокорейском городе Тэгу с дрона сняли огромную очередь, которая выстроилась за масками из-за коронавируса. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на местное издание Maeil Shinmun.

В городе началась паника на фоне коронавируса. Когда один из местных супермаркетов огласил о продаже масок за полцены, жители выстроились в огромную очередь. Ее сняли с помощью дрона.



Ранее в Южной Корее о "высоком уровне опасности" из-за коронавируса. В стране зарегистрировали седьмую смерть, а также сообщают о 161 случай заражения Covid-19.

Ранее сообщалось, что в магазинах Италии опустели полки из-за паники на фоне коронавируса. Также Корреспондент писал о том, что Giorgio Armani приостановил работу фабрик.

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Теги: Южная Корея, видео, фото, очередь, паника, маски, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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