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В Германии авто въехало в участников карнавала: 15 пострадавших

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Водитель Mercedes Kombi после наезда продолжал давить на педаль газа, утверждают очевидцы.
Среди пострадавших есть маленькие дети
Среди пострадавших есть маленькие дети
ARD

В Германии неизвестный мужчина въехал на легковом автомобиле Mercedes Kombi в участников карнавального шествия в городе Фолькмарзен, федеральная земля Гессен. Пострадали не менее 15 человек, включая маленьких детей, сообщает телеканал ARD в понедельник, 24 февраля.

На месте инцидента находятся десятки машин скорой помощи, полиции и пожарных служб. Задействован медицинский вертолет.

Инцидент произошел около 14.30 по местному времени (15.30 по Киеву). Машина проехала около 30 метров, прежде чем остановилась. По словам очевидцев, водитель после наезда продолжал давить на педаль газа.

Cмотрите фотогалерею: В Германии авто въехало в участников карнавала: 15 пострадавших

Напомним, вечером 19 февраля в Германии мужчина открыл стрельбу в двух кальянных города Ханау. Погибли девять человек, еще четверо были ранены. Утром в четверг полиция нашла в квартире тела еще двоих человек – самого стрелка и его матери.

Правоохранителям удалось установить личность преступника – 43-летний житель Ханау Тобиас Р. Он руководствовался расистскими мотивами. Все жертвы теракты имели миграционные корни. Среди погибших пять граждан Турции.

На минувших выходных в Германии прошли демонстрации против экстремизма.

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Теги: ДТП, Германия, фото, авария, водитель, ФРГ, автомобиль, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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