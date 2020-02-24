Окрестности станции "Академик Вернадский" стали похожи на декорации к фильму ужасов.

Снег вокруг украинской станции в Антарктиде стал кроваво-красным

Снег вокруг украинской станции в Антарктиде стал кроваво-красным

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В последние несколько недель снег вокруг украинской антарктической станции “Академик Вернадский“ приобрел яркий красный оттенок. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Интересный окрас снегу дают микроскопические снежные водоросли. Наши ученые их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis. Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы, - рассказали ученые.

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Отмечается, что когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде как раз лето), споры начинают прорастать.

Поскольку, кроме зеленого пигмента - хлорофилла, их клетки содержат еще и красный каротиновой слой, на снегу возникают красные пятна как от малинового джема. Кстати, этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения, - говорится в сообщении.

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Примечательно, что “цветение снега“ усугубляет изменение климата. Из-за красно-малинового окраса снег меньше отражает и больше поглощает солнечного света, а потому быстрее тает. К тому же таяние снега способствует дальнейшему размножению ярких водорослей.

С наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою и “цветение“ снега прекращается. Интересно, что такое явление, кроме Антарктиды, можно наблюдать еще и в Арктике, а также в Альпах и других высокогорных экосистемах, - рассказали украинские ученые.

Напомним, в этом году в Антарктике зафиксировали рекордно высокую температуру – более 20 градусов по Цельсию. Хотя ученые успели заверить, что единичный показатель вне контекста долгосрочных исследований не значит ничего, сам по себе температурный рекорд вызвал серьезные опасения у климатологов.

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