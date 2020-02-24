Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Снег вокруг украинской станции в Антарктиде стал кроваво-красным

Комментариев: 6
Окрестности станции "Академик Вернадский" стали похожи на декорации к фильму ужасов.
Снег вокруг украинской станции в Антарктиде стал кроваво-красным
© facebook.com/AntarcticCenter
Фото 1/3
Снег вокруг украинской станции в Антарктиде стал кроваво-красным
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: Украинские полярники скупались на Крещение в бухте в Антарктике

В последние несколько недель снег вокруг украинской антарктической станции “Академик Вернадский“ приобрел яркий красный оттенок. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Интересный окрас снегу дают микроскопические снежные водоросли. Наши ученые их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis. Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы, - рассказали ученые.

Читай также: В Антарктиду отправится самая молодая украинская экспедиция

Отмечается, что когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде как раз лето), споры начинают прорастать.

Поскольку, кроме зеленого пигмента - хлорофилла, их клетки содержат еще и красный каротиновой слой, на снегу возникают красные пятна как от малинового джема. Кстати, этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения, - говорится в сообщении.

Читай также: Украинские полярники нашли в Антарктиде загадочную ледяную пещеру

Примечательно, что “цветение снега“ усугубляет изменение климата. Из-за красно-малинового окраса снег меньше отражает и больше поглощает солнечного света, а потому быстрее тает. К тому же таяние снега способствует дальнейшему размножению ярких водорослей.

С наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою и “цветение“ снега прекращается. Интересно, что такое явление, кроме Антарктиды, можно наблюдать еще и в Арктике, а также в Альпах и других высокогорных экосистемах, - рассказали украинские ученые.

Напомним, в этом году в Антарктике зафиксировали рекордно высокую температуру – более 20 градусов по Цельсию. Хотя ученые успели заверить, что единичный показатель вне контекста долгосрочных исследований не значит ничего, сам по себе температурный рекорд вызвал серьезные опасения у климатологов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Академик Вернадский, Антарктида, полярники, снег, водоросли
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Boxelohos    24.02.2020, 21:14
Оценка:  0
Boxelohos
Петиция о привлечении доблестного воена ДНР за убийство Кати Сторожук за год! набрала меньше 7тыс. голосов. Вот так двуличные мрази, типа Антибеса и Вшыванки переживают за детей. Двойные стандарты русских уже давно стали легендой. Продолжайте прятаться за спинами женщин и детей, как велел путен
Брюква_и_Клюква    24.02.2020, 20:55
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Вонючие мокши, как обычно, шли на Киев и Лондон, но не дошли малехо, потеряли кишки на снегу
zheka-yakob    24.02.2020, 20:24
Оценка:  -6
zheka-yakob
Даже природа метит дупомовных дикарей)))
Boxelohos    24.02.2020, 21:19
Оценка:  0
Boxelohos
Стецько, ты почему считаешь себя дупомовным? Потому что языком жoпy путлеру вылизываешь? На природу не обижайся, она тебя пометила не так сильно. Если будешь молчать, то никто не заметит, что ты тупой.
Boxerogos    24.02.2020, 20:23
Оценка:  -7
Boxerogos
Это Предзнаменование от Высших Сил что скоро нашей"писляпэрэможной"н едостране наступит кердык.
zveroboy111    24.02.2020, 21:06
Оценка:  0
zveroboy111
Не писляпєрєможной, а встающєй сколен. Ти загрався, як хворий шпигун, котрому з кожним днем тобі все важче виходити з образу.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь