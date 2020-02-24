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Консульство Украины в Милане останавливает работу

Комментариев: 1
Украинское консульства в Милане из-за вспышки коронавируса временно прекращает прийом граждан.
В Милане офисы по приему граждан приостанавливают работу из-за вспышки коронавируса
В Милане офисы по приему граждан приостанавливают работу из-за вспышки коронавируса

Генеральное консульство Украины в Милане прекращает прием граждан и выдачу документов из-за распространения коронавируса в Италии. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает пресс-служба консульства в Facebook.

Отмечается, что такие меры вводятся со вторника, 25 февраля и будут действовать до получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии.

"Учитывая активное распространение на территории Ломбардии коронавируса 2019-nCov, согласно распоряжению президента Ломбардии А. Фонтаны и министра здравоохранения Италии Г. Сперанца о введении превентивных мер, в том числе "прекращения работы офисов по приему граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг" генеральное консульство Украины в Милане, по согласованию с МИД Украины, с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов", - говорится в сообщении.

В консульстве указали, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, например потере документов, подтвержденной необходимости срочного выезда в Украину, смерти родственника, ДТП, аресте, следует обращаться на горячую линию консульства +39 348 725 4038 или на электронную почту gc_itm@mfa.gov.ua

О возобновлении работы консульства будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Украины будут проверять пассажиров из Италии. На данный момент в Италии зафиксировано более 220 случаев заболевания коронавирусом, 6 человек умерли.

 

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Теги: Италия, Милан, консульство, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    24.02.2020, 20:20
Оценка:  -3
Boxerogos
Логично.Но это не спасёт.Если уж в богатой Италии началась паника,то в нашей богатой на долбойобов вымирающей"писляпэрэможной&q uot;недостране,эпидемия коронавируса станет приговором для всех людей.И эта эпидемия-вопрос ближайших месяцев.И все,кто имеет мозг,это отлично знают.
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