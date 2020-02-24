Суд признал продюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании

Присяжные назвали кинопродюсера виновным по двум из пяти обвинений - в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Суд присяжных в Нью-Йорке признал кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным по двум эпизодам: изнасилование и преступные действия сексуального характера. Соответствующую трансляцию вело The New York Times.

Теперь знаменитому кинопродюсеру грозит реальный тюремный срок.

В то же время, в хищническом сексуальном насилии (predatory sexual assault) суд присяжных счел вину Вайнштейна недоказанной. По такому обвинению ему грозило бы пожизненное.

CNN уточняет, что Вайнштейна признали виновным по двум из пяти эпизодов. По обвинению в изнасиловании продюсеру грозит до четырех лет, за преступные действия сексуального характера - от пяти до 25 лет лишения свободы.

После оглашения вердикта присяжных Вайнштейна взяли под стражу.

В 2017 году в США прокатилась волна скандалов о сексуальных домогательствах после обвинений адрес Вайнштейна. В неподобающем поведении его обвинили более 80 женщин. А в начале января начался суд над Харви Вайнштейном.

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