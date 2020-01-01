В Германии отменили карнавалы после наезда авто на толпу

Количество пострадавших во время инцидента возросло до 30. Водитель задержан, однако полиция пока не может допросить его и узнать о мотивах.

На территории федеральной земли Гессен в Германии отменили все карнавалы после наезда автомобиля на толпу людей на карнавале в Фолькмарзене. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает пресс-служба местной полиции.

Правоохранители считают, что на данный момент нет никаких признаков угрозы совершения нападений в других местах, однако, граждан призывают избегать больших скоплений людей.

Тем временем количество пострадавших в результате наезда авто на толпу во время карнавала удвоилось. По последним данным пострадали 30 человек.

"Речь идет пока о 30 раненых, среди которых немало детей. Семь человек получили тяжелые ранения", - заявил руководитель полицейского управления Франкфурта-на-Майне Гергард Бересвилль.

Водитель автомобиля, 29-летний гражданин ФРГ, который также получил ранения, задержан, мужчине предъявлено обвинение в умышленном наезде. Мотивы поступка пока неизвестны, ведь подозреваемый "не в том состоянии, чтобы быть допрошенным". Следователи изучают все варианты.

Автомобиль Mercedes-Kombi въехал в группу людей около 14:45. Как рассказали очевидцы, машина проехала около 30 метров через толпу, пока не остановилась. Водитель при этом продолжал давить на газ.

После инцидента карнавальное шествие было остановлено.

В понедельник во многих городах Германии проходят карнавалы, так называемый Rosenmontag.

Напомним, вечером 19 февраля в Германии мужчина открыл стрельбу в двух кальянных города Ханау. Погибли девять человек, еще четверо были ранены. Утром в четверг полиция нашла в квартире тела еще двоих человек – самого стрелка и его матери. Правоохранителям удалось установить личность преступника – 43-летний житель Ханау Тобиас Р. Он руководствовался расистскими мотивами. Все жертвы теракты имели миграционные корни. Среди погибших пять граждан Турции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet