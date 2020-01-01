Посол рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии

Карантин введен в 11 городках двух провинций Падуя и Лоди. Подавляющее количество случаев заражение выявили в регионе Ломбардия.

В Италии, по состоянию на 19:00 24 февраля, зафиксировано 229 случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявил Полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин во время брифинга, проведенного премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Перелыгин отметил, что состоянию на 19:00 в Италии зафиксировано 229 инфицированных.

"Из них - 172 в регионе Ломбардия, 32 - Венето, остальные - в Эмилии Романия, Пьемонте и Лацио, а также - в городе Рим. Украинцев среди них нет. В посольства или генеральные консульства граждане не обращались", - отметил он.

По словам посла, карантин введен в 11 городках двух провинций Падуя и Лоди.

Также сообщалось, что консульство Украины в Милане останавливает работу из-за коронавируса.

Ранее в МИД рекомендовали украинцам не посещать северные провинции Италии и Иран.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet