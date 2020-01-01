Посол рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии
В Италии, по состоянию на 19:00 24 февраля, зафиксировано 229 случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявил Полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин во время брифинга, проведенного премьер-министром Алексеем Гончаруком.
Перелыгин отметил, что состоянию на 19:00 в Италии зафиксировано 229 инфицированных.
"Из них - 172 в регионе Ломбардия, 32 - Венето, остальные - в Эмилии Романия, Пьемонте и Лацио, а также - в городе Рим. Украинцев среди них нет. В посольства или генеральные консульства граждане не обращались", - отметил он.
По словам посла, карантин введен в 11 городках двух провинций Падуя и Лоди.
Также сообщалось, что консульство Украины в Милане останавливает работу из-за коронавируса.
Ранее в МИД рекомендовали украинцам не посещать северные провинции Италии и Иран.
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