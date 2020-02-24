В Италии произошло землетрясение

Подземные толчки зафиксировали на юге страны. Информации о последствиях и возможных жертвах пока нет.

В регионе Калабрия на юге Италии вечером в понедельник, 24 февраля, произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщает ANSA.

"Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 17:02 в провинции Козенца, в 2 километрах от города Ренде", - говорится в сообщении.

По информации Национального института геофизики и вулканологии, эпицентр землетрясения был недалеко от города Ренде.

Многие люди, которые находились дома или в торговых заведениях города, бросились на улицу, боясь дальнейших толчков.

В настоящее время нет информации о погибших либо потерпевших.

Сегодня также сообщалось, что в Турции произошло повторное землетрясение. Эпицентр землетрясения магнитудой 4,8 располагался в 90 км северо-восточнее города Измир.

Напомним, 23 февраля на границе Ирана и Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9. Жертвами стихии стали не менее девяти турецких граждан, свыше 100 человек пострадали.

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