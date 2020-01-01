Во Франции вылечили всех заразившихся COVID-19

В стране, по данным ВОЗ, было зарегистрировано 12 больных коронавирусом, один из которых скончался.

Во Франции вылечили всех заразившихся коронавирусом

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран, в понедельник, 24 февраля, заявил, что все, у кого ранее диагностировали коронавирус в стране, выздоровели. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

“На территории Франции больше нет случаев заболевания коронавирусом. Вирус больше не распространяется. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой”, – отметил Веран.

Напомним, в Китае число жертв коронавируса возросло до 2592 человек, 77 150 – зараженных. С начала эпидемии зарегистрировано более 24,7 тысячи случаев выздоровления.

За пределами Поднебесной заболели около 2000 человек. В понедельник, 24 февраля, глава ВОЗ предупредил, что вспышка коронавируса имеет потенциал пандемии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе. Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.

Ранее в Китае заявили об увеличении инкубационного периода коронавируса с 14 до 27 дней.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet