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Палестина и Израиль договорились о перемирии - СМИ

Комментариев: 2
В течение понедельника, 24 февраля, стороны обменивались ракетными ударами. По данным израильской армии, из Газы запустили более 40 ракет.
Ракеты, выпущенные из Газы в направлении Израиля
Ракеты, выпущенные из Газы в направлении Израиля
 
Израиль и Палестинские группировки при посреднических усилиях Египта и ООН вечером 24 февраля договорились о прекращении огня. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
 
Отмечается, что режим прекращения огня между сторонами вступил в силу в полночь по местному времени (00.00 по киевскому времени).
 
Напомним, в ночь на понедельник ВВС Израиля нанесли ракетный удар по окрестностям Дамаска, где находится военная база палестинцев и где, по информации СМИ, разрабатываются образцы ракетного оружия.
 
Также израильская авиация атаковала десятки связанных с Исламским джихадом целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы в воскресенье.
 
Минувшим днем обмен ударами возобновился и продолжался до последнего времени.
 
По данным армии Израиля, за последние сутки из Газы запустили более 40 ракет, около половины из них были перехвачены системой ПВО Железный купол
 
Ответственность за обстрелы взяло на себя вооруженное крыло Исламского джихада Сарая Аль-Кудс, назвав их "военным ответом" на убийства в Хан-Юнисе и Дамаске трех его бойцов.
 

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Теги: Израиль, сектор Газа, Палестина, арабо-израильский конфликт, перемирие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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zveroboy111    25.02.2020, 02:43
Оценка:  0
zveroboy111
Цікаво, як на довго?
ЖИД-ПАРАЗИТ    25.02.2020, 02:31
Оценка:  -1
ЖИД-ПАРАЗИТ
А когда это у них Перемирие было?
Там нужно скинуть Ядерную бомбу, только тогда там будет Перемирие
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