В Японии скончался старейший мужчина на Земле
Титэцу Ватанабэ родился 5 марта 1907 года. Ранее в феврале его признали старейшим мужчиной планеты.
В Японии умер 112-летний Титэцу Ватанабэ, которого в начале этого месяца официально признали старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщила Книга Рекордов Гиннесса в Twitter.
По данным японских СМИ, долгожитель умер еще 23 февраля.
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Предыдущим обладателем титула старейшего мужчины на планете был также был житель Японии. Масадзо Нонака скончался 20 января прошлого года в возрасте 113 лет.
Напомним, японцы традиционно занимают верхние строчки рейтингов мировых долгожителей.
Жительница префектуры Фукуока 117-летняя Кане Танака официально признана самым старым человеком на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса.
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