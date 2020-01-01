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В Японии скончался старейший мужчина на Земле

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Титэцу Ватанабэ родился 5 марта 1907 года. Ранее в феврале его признали старейшим мужчиной планеты.
Титэцу Ватанабэ умер в возрасте 112 лет
Титэцу Ватанабэ умер в возрасте 112 лет
kyodonews.net
 
В Японии умер 112-летний Титэцу Ватанабэ, которого в начале этого месяца официально признали старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщила Книга Рекордов Гиннесса в Twitter.
 
По данным японских СМИ, долгожитель умер еще 23 февраля.
 
 
Предыдущим обладателем титула старейшего мужчины на планете был также был житель Японии.  Масадзо Нонака скончался 20 января прошлого года в возрасте 113 лет.
 
Напомним, японцы традиционно занимают верхние строчки рейтингов мировых долгожителей.
 
Жительница префектуры Фукуока 117-летняя Кане Танака официально признана самым старым человеком на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса.

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Теги: рекорд, Япония, смерть, долголетие, фото, мужчина, умер, долгожитель
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Источник: korrespondent.net

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