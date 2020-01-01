В Японии скончался старейший мужчина на Земле

Титэцу Ватанабэ родился 5 марта 1907 года. Ранее в феврале его признали старейшим мужчиной планеты.

Титэцу Ватанабэ умер в возрасте 112 лет kyodonews.net

Корреспондент