Трамп запросил $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Ранее американский лидер подчеркнул, что ситуация с распространением COVID-19 на территории США находится под контролем.
Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении административно-бюджетное управление Белого дома, сообщило 25 февраля агентство Reuters.
"Сегодня администрация направляет в Конгресс дополнительный план финансирования на 2,5 миллиарда долларов, чтобы ускорить разработку вакцины, поддержать деятельность по подготовке и реагированию, а также по закупкам необходимого оборудования и материалов", - уточнила представитель управления.
При этом на разработку вакцины планируют использовать более миллиарда долларов.
Сам Трамп заявил в Twitter, что ситуация с коронавирусом в США находится под контролем.
"Коронавирус находится под контролем в США. Мы в контакте со всеми связанными с этим странами", - написал он.
Напомним, по состоянию на 24 февраля у 14 приезжих в США был обнаружен вирус. Кроме того, 36 американцев с круизного лайнера Diamond Princess и трое из Уханя были эвакуированы в страну уже заболевшими и помещены в карантин.
Ранее сообщалось, что основные фондовые индексы США упали более чем на 3% на закрытии торгов в понедельник. Резкое снижение связано с опасениями вокруг распространения коронавируса.
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