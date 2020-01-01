Трамп запросил $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Ранее американский лидер подчеркнул, что ситуация с распространением COVID-19 на территории США находится под контролем.

Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении административно-бюджетное управление Белого дома, сообщило 25 февраля агентство Reuters

"Сегодня администрация направляет в Конгресс дополнительный план финансирования на 2,5 миллиарда долларов, чтобы ускорить разработку вакцины, поддержать деятельность по подготовке и реагированию, а также по закупкам необходимого оборудования и материалов", - уточнила представитель управления.

При этом на разработку вакцины планируют использовать более миллиарда долларов.

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